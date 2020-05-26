Подозреваемого в убийстве двоих коллег экс-полицейского из Алматы уже судили по делу о ДТП

Алматы. 26 мая. КазТАГ – Подозреваемого в убийстве двоих коллег бывшего полицейского Азата Азаматова из Алматы уже судили по делу о ДТП, передает корреспондент агентства.

«24 апреля 2017 года около 11.45 Азаматов А.Т., управляя транспортным средством марки Peugeot г/н 580 KP 02, следуя по улице Гоголя в восточном направлении, на пересечении с улице Абдуллиных, в нарушение пункта 1 раздела 10 ПДД РК, не справившись с управлением, допустил столкновение с транспортным средством марки Toyota г/н 715 VYA 02, под управлением Клочкова И.А., следовавшего по ул.Абдуллиных в северном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия транспортным средствам нанесены механические повреждения и причинен материальный ущерб. Тем самым, инспектором ДЧ ПДПП ДВД Алматы старшим лейтенантом полиции Алтыбаевым А.З. ввиду нарушения пункта 1 раздела 10 ПДД РК, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) КоАП РК в отношении Азаматова А.Т.», — говорится в постановлении специализированного межрайонного административного суда Алматы от 17 мая 2017 года.

В документе отмечается, что «извещенный надлежащим образом Азаматов А.Т. о дне слушания дела в суд не явился, причину неявки не сообщил, ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало, в связи с чем, на основании части 2 статьи 744 КРК об АП с учетом уведомления о рассмотрении дела в специализированном межрайонном административном суде Алматы, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствии».

Вместе с тем, суд посчитал, что Азаматов не виновен в совершении ДТП и возложил ответственность за происшествие на Клочкова, посчитав, что «при разбирательстве в ДТП и установлении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения дана ненадлежащая оценка доказательствам, соответственно неверно определена виновность физического лица».

«Прекратить производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 610 КРК об АП в отношении Азаматова Азата Талғатұлы за отсутствием состава административного правонарушения, на основании пункта 2 части 1 статьи 741 КРК об АП. Водительское удостоверение (…), выданное на имя Азаматова Азата Талғатұлы, по вступлению постановления в законную силу, вернуть по принадлежности», — сказано в постановлении судьи Пакирдинова.

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов 25 мая, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК.