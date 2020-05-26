Алматы. 26 мая. КазТАГ – Дело о гибели полицейских в ДТП на блокпосту в Алматы расследуют как умышленное убийство, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«За убийство двух и более лиц в отношении гражданина А. начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 (убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку) УК РК (наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы). В настоящее время он находится под стражей», — сообщил во вторник начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов 25 мая, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям».