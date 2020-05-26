Алматы. 26 мая. КазТАГ — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует направить миссию в Китай для изучения происхождения коронавируса, сообщает ТАСС.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена. Но мы ждем скорейшей возможности проведения такой миссии с участием научных представителей из разных стран», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в понедельник.

По его словам, задача миссии будет заключаться в том, чтобы «понять происхождение вируса».

«Приятно отметить сигнал из Китая, что страна открыта к такому подходу», — добавил эксперт.

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что «все стороны понимают важность исследования происхождения вируса».

«Потому что таким образом, путем изучения происхождения вируса, мы сможем предотвратить его появление в будущем», — подчеркнул глава ВОЗ.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сказала, что одной из главных задач для ученых на данный момент является «выявление промежуточного носителя».

«Мы приветствуем возможность привлечения международного сообщества для того, чтобы понять происхождение вируса и взаимодействие между животным и человеком», — подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел, член госсовета КНР Ван И заявил, что китайское правительство поддерживает международное и беспристрастное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии на базе ВОЗ и научного подхода.