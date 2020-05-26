Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Доля лиц старше трудоспособного возраста растет в Казахстане, сообщается в проекте национального плана действий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» в РК до 2025 года.

«В Казахстане в последние годы наблюдается увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста. Возраст выхода на пенсию в настоящее время составляет для мужчин 63 года, для женщин – 59,5 лет. Численность пенсионеров по состоянию на 1мая 2020 года составляет 2,225 млн человек или 11,9% от общей численности населения страны», — говорится в представленном во вторник документе.

Как отмечается, «согласно демографическим прогнозам в Казахстане, выполненным в 2019 году Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), одним из основных направлений изменения возрастной структуры населения в предстоящие 30 лет Казахстана будет увеличение абсолютной и относительной численности лиц в старших возрастах, или, иначе говоря, демографическое старение».

«В ближайшие тридцать лет заметно увеличится численность пожилых людей. Особенно быстро она будет расти в ближайшие десять лет – на 4-5% в среднем за год. По среднему варианту прогноза, число лиц в возрасте старше 65 лет увеличится к 2050 году почти в два раза по сравнению с 2019 годом с 1,4 до 3,4 млн человек – с 7,5% в 2019 году до более, чем 14% в 2050 году», — сказано в проекте нацплана.