Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Сильная жара ожидается в среду в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 27 мая в Жамбылской области ожидается сильная жара до +40», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области в среду ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 метров в секунду.

«27 мая в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске утром и днем 27 мая ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, северный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 27 мая ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 метров в секунду», — проинформировали в «Казгидромете».

В Туркестанской области в среду местами сохраняются пыльная буря, ветер восточный15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем на большей части ожидается сильная жара +41. В Туркестане днем 27 мая ожидаются ветер восточный 15-20 метров в секунду, сильная жара +41.

«Днем 27 мая в Кызылординской области ожидается сильная жара +44. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду с пыльной бурей», — сказано в сообщении.

Днем 27-28 мая в Актюбинской области местами сохраняется сильная жара +35+39.

«Днем 27-29 мая в Мангистауской области местами ожидается сильная жара +38+40», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 90-100%.