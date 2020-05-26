Изменения в тактике тестирования на COVID-19 озвучила главсанврач РК

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Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Изменения в тактике тестирования на COVID-19 озвучила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Мы разделили всех тестируемых на три группы. Первая группа – это группа по эпидпоказаниям. Все, что связано с заболеваниями. Это больные, близкие контакты, потенциальные контакты, все больные с ОРВИ и пневмонией, медицинские работники и бессимптомные лица, которым допускается нахождение на дому под наблюдением медорганизации», — сказала Есмагамбетова в прямом эфире рубрики «Минздрав сообщает» во вторник.

Вторая группа, продолжила она, – это группа, которую тестируют с профилактической целью.

«Если на период выхода из ЧП мы тестировали практически всех сотрудников организаций жизнеобеспечения, всех медиков в соцучреждениях, закрытых учреждениях, где высок риск заражения, лиц старше 60 лет, у которых очень высокий риск осложнений. Теперь профилактическим тестированием охвачены лица, которые прибывают из-за рубежа, медработники с высоким риском заражения», — отметила главсанврач РК.

Третья группа, добавил спикер, – это группа, которую тестируют с целью эпидемиологического надзора.

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«В нее мы включили всех пациентов, которые будут поступать на плановую госпитализацию, для оказания экстренной медицинской помощи, лица, которые поступают в закрытые учреждения (УИС) и закрытые медико-социальные учреждения. На втором этапе мы обследовали весь персонал – как подопечных, так и медработников, теперь мы переходим к этапу дозорного эпиднадзора, когда будем тестировать всех тех, кто попадает в медико-социальные учреждения», — подчеркнула Есмагамбетова.

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