Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Возобновление работы детсадов в штатном режиме в Нур-Султане возможно в середине июня, заявил аким столицы Алтай Кульгинов.

«Если в обычное время детсады посещают более 50 тыс. детей, то сейчас в дежурные группы ходит всего 3 тыс. детей. В таких условиях открывать детсады смысла нет. Поэтому мы вернемся к вопросу запуска детсадов в середине июня, но исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал Кульгинов на брифинге во вторник.

При этом он напомнил, что дежурные группы в детсадах были открыты для тех семей, где оба родителя вышли на работу и не имеют возможности смотреть за детьми.