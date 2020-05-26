Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Знание казахского языка могут поделить на пять уровней в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Как следует из проекта приказа об утверждении правил правил по проведению тестирования «Оценка уровня знания казахского языка (Казтест)», представленного во вторник, правила разработаны в соответствии с государственной программой по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1045, и определяют порядок проведения тестирования для оценки уровня владения казахским языком.

Правила описывают два вида тестирования: диагностическое и сертификационное.

«Диагностическое тестирование – вид тестирования на определение уровня владения казахским языком, по результатам которого для физических лиц выдается справка с указанием ФИО и для юридических лиц в виде ведомости. Сертификационное тестирование – вид тестирования на оценку и подтверждение определенного уровня владения казахским языком с выдачей сертификата республиканским государственным казенным предприятием «Национальный центр тестирования» министерства образования и науки РК (центр)», — говорится в правилах.

Согласно правилам, диагностическое тестирование проводится в бумажной и/или электронной форме, сертификационное тестирование – только в бумажной форме.

«Тестирование для оценки уровня владения казахского языка (Казтест) для физических лиц в городе Нур-Султан проводится на базе центра (национального центра тестирования – КазТАГ), в областях и в городах Алматы и Шымкент тестирование проводится на базе филиалов центра», — следует из правил.

Диагностическое тестирование по блокам «аудирование», «лексико-грамматическая структура», «чтение» составляет 100 вопросов c выбором одного правильного ответа: аудирование – 20 заданий, лексико-грамматическая структура – 40 заданий, чтение – 40 заданий. Каждое задание оценивается одним баллом. При выборе правильного ответа присуждается один балл.

«Согласно шкале сопоставления результатов диагностического тестирования, используются следующие значения: элементарный уровень (А1) – 20-54 балла; базовый уровень (А2) – 55-64 балла; средний уровень (В1) – 65-74 балла; уровень выше среднего (В2) – 75-89 баллов; высокий уровень (С1) – 90-100 баллов», — написано в правилах Казтест.

Время на выполнение диагностического тестирования составляет 100 минут.

Сертификационное тестирование проводится в два этапа.

«Первый этап – тестирование из блоков «аудирование», «лексико-грамматическая структура», «чтение», количество заданий по блокам составляет 100 вопросов c выбором одного правильного ответа. Каждое задание оценивается одним баллом. При выборе правильного ответа присуждается один балл. Второй этап – блок «письмо», где предоставляется письменное задание в зависимости от уровня. Каждое задание по блоку «письмо» оцениваются от 10 до 30 баллов», — написано в документе.

Время на выполнение сертификационного тестирования в зависимости от уровня прохождения тестирования в элементарном уровне составляет 130 минут, в базовом уровне 135 минут, среднем уровне 140 минут, выше среднего 145 минут, высоком уровне 150 минут.

«Срок действия сертификата Казтест составляет следующие значения: элементарный уровень (А1) – два года; базовый уровень (А2) – два года; средний уровень (В1) – три года; уровень выше среднего (В2) – три года; высокий уровень (С1) – пять лет», — сказано в правилах.

Все сертификаты, выданные центром, в обязательном порядке обещают заносить в единый реестр центра.

«Проверка подлинности сертификата осуществляется на официальном сайте www.kazakhtest.kz. Поиск производится по серии и регистрационному номеру бланка сертификата в меню «Проверка сертификата», — заверяют разработчики правил.