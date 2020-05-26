Казахстан планирует начать экспорт свинины в Китай до конца 2020 года

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Поставка казахстанской свинины в Китай будет организована до конца 2020 года, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«В 2019 году министерством проведена работа по подтверждению статуса РК как свободной страны по африканской чуме свиней на уровне Всемирной организации здравоохранения животных. Также был подписан ветеринарный сертификат с КНР на экспорт свинины. В 2019 году проведен первый этап инспекционных работ со стороны Главной таможенной службы Китая. Сейчас ведется работа по включения казахстанских предприятий в реестр импортеров. Таким образом, до конца года будет организована поставка свинины в КНР», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

Также он отметил интерес инвестирования в свиноводческую отрасль со стороны зарубежных компаний.

«В настоящее время на этапе реализации и проектирования находятся 11 проектов с мощностью 187 тыс. тонн. По шести проектам ведутся строительные работы. За счет данных проектов планируется в ближайшие годы обеспечить рост объемов производства в 2,7 раза. Объем инвестиций составит Т271 млрд, будет создано дополнительно 3,8 тыс. рабочих мест», — заверил глава МСХ.