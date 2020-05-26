Построить 29 и модернизировать 39 молочно-товарных ферм планируют в РК в 2020 году

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Построить 29 и модернизировать 39 молочно-товарных ферм (МТФ) планируют в Казахстане в 2020 году, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«Совместно с акиматами областей проработаны потенциальные проекты по строительству молочно-товарных ферм. Регионами на этот год предложены потенциальные проекты по строительству 29 промышленных МТФ и 39 модернизации семейных ферм. По семи промышленным проектам вопросы финансирования решены, один проект реализуется за счет собственных средств. По остальным проектам финансирование будет осуществляться в рамках дополнительно выделенных в текущем году Т400 млрд по программе «Экономика простых вещей», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что со стороны министерства совместно с АО «НУХ «КазАгро» пересмотрены залоговые требования при финансировании инвестиционных проектов, внедрен механизм гарантирования до 85% суммы кредита БВУ в случае нехватки залогов при реализации инвестиционного проекта, а также финансирования приобретения коров, техники и оборудования под залог поступающим в будущем.

По словам министра, для инвесторов, запустивших молочно-товарные фермы, будет оказана поддержка в виде субсидирования части инвестиционных вложений по инвестиционному проекту, а также удешевления стоимости реализованного молока в переработку.

«Министерством также проведен анализ основных зерносеющих регионов и выявлено, что 270 хозяйств с общей площадью порядка 4,0 млн га пашнями не занимаются животноводством. Этот потенциал необходимо использовать, поскольку у них есть опыт производства кормов, что является большим преимуществом при реализации животноводческих проектов. Акиматам необходимо проводить работу по их вовлечению в сектор животноводства для обеспечения круглогодичной занятости работников», — добавил Омаров.