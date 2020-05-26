Россия отказалась от участка в Казахстане для падения частей ракет из Домбаровского

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Россия не будет использовать участок в Казахстане для падения отделяющихся частей ракет из района Домбаровский, говорится в пояснительной записке министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева премьер-министру РК Аскару Мамину.

«Проектом постановления (правительства РК – КазТАГ) предусматривается намерение Республики Казахстан не становиться участницей соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей, совершенного 15 октября 2015 года», — в пояснительной записке Жумагалиева.

Из записки следует, что Казахстан участвует в реализации программы «Днепр» по осуществлению коммерческих запусков космических аппаратов с помощью конверсионной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-20, реализуемой международной компанией ЗАО «МКК «Космотрас».

«В 2016 году министерством по инвестициям и развитию РК была начата работа по проведению внутригосударственных процедур по вступлению в силу данного соглашения. Вместе с тем, российской стороной сообщено, что возобновление пусков МБР РСБ с объектов МО РФ не представляется возможным, и, соответственно, потребность использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей отсутствует», — называет причины денонсации соглашения министр.

Ранее сообщалось, что соглашение «О порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей» было подписано 15 октября 2015 года в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Астану.

Документ регламентировал отношения двух стран, связанные с проведением пусков ракет из позиционного района Домбаровский, расположенного в Оренбургской области Российской Федерации, с использованием района падения их отделяющихся частей в Мангистауской области Республики Казахстан. Районом падения первой ступени ракеты определялся земельный участок в Каракиянском районе Мангистауской области площадью 628 кв. км. Участок для падения частей ракет намерены были предоставлять на праве аренды за $460 тыс. в год.