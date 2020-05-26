Почти каждый пятый 30-летний мужчина в Казахстане не доживает до 50 лет – исследование

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Почти каждый пятый 30-летний мужчина в Казахстане не доживает до 50 лет, сообщается в проекте национального плана действий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» в РК до 2025 года.

«В популяции пожилых людей наблюдается гендерная асимметрия: среди пенсионеров (за второе полугодие 2019 года) мужчин – 686,2 тыс. человек (31%), женщин –

1,543 млн человек (69%), то есть в пенсионном возрасте женщин в 2,2 раза больше, чем мужчин. Одной из причин такой гендерной ассиметрии является «сверхсмертность» мужчин, особенно в трудоспособном возрасте: среди 30-летних мужчин до 50 лет не доживает почти каждый пятый», — говорится в представленном во вторник документе.

Отмечается, что разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 9,9 лет, «что почти в два раза превышает показатели развитых стран».

«Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и цели перед государством и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан старшего поколения для поддержания условий жизнедеятельности, но и на создание условий для активного участия их в политической, социальной сферах деятельности общества», — отмечают авторы проекта нацплана.

По их словам, процесс старения населения представляет для страны новые вызовы, социальные, экономические и культурные, но в то же время создает новые возможности для улучшения жизни людей всех возрастов.

«Политика в сфере активного долголетия должна быть направлена на повышение качества жизни, самостоятельности и независимости в старших возрастах, увеличение продолжительности здоровой жизни населения, сохранение и укрепление здоровья, улучшение социального и психологического благополучия граждан старших поколений, расширение возможностей в старшем возрасте участвовать в различных сферах жизни общества, в социально-экономическом развитии страны», — сказано в документе.