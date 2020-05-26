Т685,8 млн могут выделить на завод по выпуску вакцины от пандемических вирусов в РК

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т685,8 млн из резерва правительства Казахстана могут выделить Жамбылской области на строительство биофармацевтического завода.

«Правительство РК постановляет (…) выделить акимату Жамбылской области из резерва правительства РК на неотложные затраты, предусмотренного в республиканском бюджете на 2020 год, средства в сумме Т685,864 млн на разработку проектной документации и начала строительства биофармацевтического завода по выпуску иммунобиологических препаратов, соответствующих требованиям и стандартам надлежащей производственной практики (GMP) на территории республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологический безопасности» комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства РК.

Из пояснительной записки министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова к проекту постановления следует, что основанием для принятия проекта является протокол заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана от 28 апреля 2020 года.

Разработчики проекта обещают, что в случае принятия постановления будут созданы «условия для обеспечения состояния защищенности населения от воздействия опасных биологических факторов путем выпуска отечественных иммунобиологических препаратов в достаточном объеме и исключения зависимости от импорта таких препаратов».

Также из записки следует, что страна будет обеспечена «постоянным стратегическим запасом вакцин против пандемических вирусов, повышение биологической безопасности страны».