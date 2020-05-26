До 170 тыс. человек увеличилось количество безработных в РК – минтруда

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. До 170 тыс. человек увеличилось количество безработных в Казахстане, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

«За первый месяц ограничительных мер количество безработных граждан увеличилось со 120 тыс. до 170 тыс. человек. Это те, кто официально обратились в центры занятости в связи с потерей работы и фактически были зарегистрированы безработными», — сказал Сарбасов на брифинге во вторник.

В связи с этим, по его словам, возросли и социальные выплаты по потере работы, которые осуществляет государственный фонд социального страхования (ГФСС).

«Не надо путать это с выплатой Т42,5 тыс., выплатой, предусмотренной в рамках чрезвычайного положения. Если гражданин стал официально безработным, он имеет право на получение 40% от своего утерянного дохода в течение шести месяцев. За такими выплатами в филиалы фонда обратилось более 34 тыс. человек», — подчеркнул Сарбасов.