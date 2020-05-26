Результаты проверки в ЦГКБ Алматы будут переданы в прокуратуру – Биртанов

Алматы. 26 мая. КазТАГ – Результаты проверки в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы, где произошло массовое заражение медиков коронавирусом, будут переданы в прокуратуру, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Я дал поручение моему заместителю Людмиле Бюрабековой выехать в Алматы, встретиться с руководителем организации, медицинским персоналом для ознакомления решений комиссии и предпринимаемыми мерами по устранению нарушений. Важно отметить, сведения будут также переданы в прокуратуру для совместной оценки и принятия дальнейших решений», — сообщил Биртанов во вторник.

Он также поручил завершить реабилитацию ЦГКБ.

«С 5 по 14 мая 2020 года комиссия из 14 человек, в том числе эпидемиологи национального и международного уровня, лабораторные специалисты, представители профсоюза медицинских работников, общественного совета акимата Алматы, медицинских ассоциаций провели расследование по фактам вспышки коронавирусной инфекции в ЦГКБ Алматы. Сегодня я получил заключение по этому эпидемиологическому расследованию. По результатам были сформированы предложения по дальнейшему устранению подобных нарушений», — пояснил министр.

Как он отметил глава минздрава, он также поручил местному руководителю управления здравоохранения «решить вопросы трудоустройства в другие медицинские организации города на период санитарной обработки объекта и возобновления работы многопрофильного стационара в прежнем режиме, а также решить вопросы дополнительной оплаты труда и социальной поддержки медработников».

«Оплата заболевшим сотрудникам ЦГКБ проводится по листам временной нетрудоспособности по мере их предоставления и выздоровления. За период работы с 11 по 23 апреля в условиях инфекционного, провизорного и карантинного центра 350 сотрудникам выплачена надбавка к заработной плате на общую сумму Т59 млн за работу с инфекционными и провизорными больными», — уточнил Биртанов.

Биртанов прокомментировал ситуацию в медучреждении после того, как 25 мая алматинский врач Эльнура Гапбасова сообщила о том, что после перепрофилирования ЦГКБ Алматы многие ее специалисты остались без средств к существованию. Позже в управлении общественного здоровья города заверили, что принимаются все меры по урегулированию ситуации в ЦГКБ Алматы.

Напомним, ранее один из зараженных коронавирусом медицинских работников ЦГКБ Алматы рассказал агентству КазТАГ о состоянии своего здоровья, а также сообщил, что больным COVID-19 сотрудникам медучреждения нужны лекарства и уход.