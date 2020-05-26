Т75,24 млрд на потребительские цели заняли казахстанцы в апреле — Нацбанк

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Алматы. 26 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанские банки выдали населению за апрель 2020 года Т75,24 млрд потребительских кредитов под ставку 20,1%, сообщает Национальный банк.

За апрель банками выдано населению на потребительские цели Т75,24 млрд. Средняя ставка вознаграждения по ним – 20,1%, следует из отчета Национального банка, размещенного во вторник.

Согласно документу, из всех потребительских кредитов, 40% или Т30,37 млрд — краткосрочные, выданы под среднюю ставку – 24,3%, оставшаяся часть или Т44,9 млрд – долгосрочные, выданы под среднюю ставку – 17,3%.

ИП потребительские кредиты в апреле не выдавались, указывается в отчете.

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