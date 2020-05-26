Дело в отношении экс-акима Бакауова могут рассмотреть в согласительном производстве

Павлодар. 25 мая. КазТАГ – Дело в отношении бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова могут рассмотреть в согласительном производстве, передает КазТАГ.

«Оснований, влекущих прекращение либо приостановление производства по делу, не имеется, при заключении процессуального соглашения нарушений уголовного процессуального закона, препятствующих назначению судебного заседания, не допущено, обвинительный акт по делу прокурором не утверждался, оснований для изменения и отмены избранной меры пресечения не имеется. Суд считает возможным назначить согласно статье 623 УПК разбирательство в согласительном производстве», — говорится в предполагаемом постановлении о назначении рассмотрения уголовного дела, копию которого рассылают в социальных сетях.

В этом же документе указано, что в суд от заместителя начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры поступило ходатайство о рассмотрении дела в согласительном производстве.

Согласно документу, главное судебное разбирательство в отношении экс-акима Бакауова в согласительном производстве в открытом судебном заседании назначено в городском суде №2 Павлодара на 27 мая 2020 года. При этом, вместо пункта 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК, по которой он был задержан, в документе указан пункт 3 части 4 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК. Нарушение по указанному пункту наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, тогда как нарушение, которое вменялось Бакауову при задержании, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Корреспондент агентства обратился за подтверждением подлинности указанного документа в областной суд.

«Лучше дождаться официального комментария. Это – фото постановления», — заявили в облсуде, рекомендовав обратиться в пресс-службу.

Однако пресс-служба областного суда на звонки журналиста не ответила, хранит она молчание и в аккаунте WhatsApp, при этом сообщения корреспондента агентства отмечены как прочитанные.

Напомним, 16 января 2020 года был задержан и помещен в ИВС аким Павлодарской области Булат Бакауов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК. Сейчас Бакауов снят с должности главы Павлодарской области – пост акима региона он занимал с марта 2016 года по январь 2020 года.