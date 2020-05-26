В Мактааральском районе на части площадей посевная проводится повторно – Шукеев

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Мактааральском районе Туркестанской области на части площадей посевная проводится повторно, заявил аким области Умирзак Шукеев.

«Посевная в Мактааральском районе закончена на 92%. Из-за подтопления посевная на части площадей повторно проводится», — сказал Шукеев на заседании правительства во вторник.

По его словам, пашни сельскохозяйственного назначения составляют в Туркестанской области 850 тыс. га.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области.

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».