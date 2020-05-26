Вдова погибшего на блокпосту в Алматы о подозреваемом: Он действующий полицейский

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Динара Абдыканова – вдова погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова сообщила о том, что подозреваемый Азат Азаматов является действующим сотрудником правоохранительных органов.

«Это не правда (сообщения о том, что Азаматов является бывшим полицейским – КазТАГ), он действующий сотрудник. Он не был уволен», — сообщила Абдыканова во вторник на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов 25 мая, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК.

Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских.