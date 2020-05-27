3,5 тыс. работников нефтесервисных компаний лишились работы в РК

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 3,5 тыс. работников нефтесервисных компаний лишились работы в Казахстане, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«По имеющейся у нас информации работы лишились 3,5 тыс. работников нефтесервисных компаний. Этой проблемой очень плотно занималась правительственная комиссия, которая в мае посетила нефтеносные регионы. Со своей стороны, министерство энергетики держит его в центре внимания», — сказал Ногаев на пресс-конференции по итогам отчетной встречи с населением в среду.