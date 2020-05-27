Азирбек и еще восемь руководителей ДП наказаны после гибели полицейских на блокпосту

Алматы. 27 мая. КазТАГ – Официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек и еще восемь руководителей ДП наказаны после смертельного ДТП на блокпосту, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«В МВД проанализирован трагический случай, произошедший 25 мая на блокпосте в Алматинской области, где погибли двое сотрудников полиции. Причиной ДТП стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки. Кроме того, дана оценка фактам представления искаженной информации в СМИ. По итогам служебной проверки приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в отношении девяти сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания», — говорится в сообщении в среду.

Освобождены от занимаемых должностей: заместитель командира полка патрульной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Сатаев К.Е.; начальник управления кадровой политики ДП Алматы полковник полиции Мырзабеков О.С.; начальник инспекции по личному составу ДП Алматы подполковник полиции Акылбеков А.О.

Предупреждены о неполном служебном соответствии: начальник местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Саттаров М.А. (ранее занимавший должность командира полка); начальник управления собственной безопасности Алматы подполковник полиции Кокрекбаев С.О.; заместитель начальника ДП Алматы полковник полиции Нашарбеков А.А.

Строгие выговоры объявлены: первому заместителю начальника ДП Алматы полковнику полиции Алмасбекову Н.С.; начальнику отдела ДП Алматы подполковнику полиции Азирбек С.К.

Начальнику ДП Алматы генерал-майору полиции Таймерденову К.Д. за недостатки в организации деятельности вверенного подразделения объявлен строгий выговор.

«Каждый руководитель несет ответственность за своих подчиненных. Он обеспечивает соблюдение дисциплины и законности среди личного состава. Эта работа в департаменте полиции города Алматы не организована на должном уровне. В результате мы потеряли сразу двух сотрудников, один сотрудник получил тяжкие телесные повреждения. Для всех нас, особенно для родных и близких, это – трагедия и невосполнимая утрата. Поэтому в отношении руководителей, допустивших это чрезвычайное происшествие, приняты соответствующие меры. Руководство МВД и впредь будет жестко требовать соблюдения служебной дисциплины, давать принципиальную оценку любым нарушениям сотрудников полиции и очищать свои ряды от тех, кто не хочет или не может работать в новых условиях», — сказал Тургумбаев.

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов 25 мая, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК.

Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским. В этот же день Динара Абдыканова – вдова погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова сообщила о том, что подозреваемый Азат Азаматов является действующим сотрудником правоохранительных органов.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских.