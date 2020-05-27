Службам контроля в РК хотят дать право останавливать производство при угрозе жизни рабочим

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Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Службы производственного контроля смогут приостанавливать работы при угрозе жизни рабочим, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«В целях повышения роли производственного контроля предприятий предлагается регламентировать деятельность должностных лиц служб производственного контроля и усилить их статус. В частности, должностных лиц организаций предлагается наделить правом организовывать и проводить проверки состояния промышленной безопасности с полномочиями приостановления работ, осуществляемых с нарушениями требований, создающими угрозу жизни и здоровью работников, и отстранения от работ лиц, не соответствующих требованиям промышленной безопасности», — сообщил Атамкулов в среду на пленарном заседании мажилиса, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности».

Также министр рассказал, что для упорядочения деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности, и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ, законопроектом предусматривается осуществление надзора за данными организациями.

«Предлагается регламентировать основные признаки профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, такие как проведение горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах и установить требования к ним», — перечислил он.

Кроме того, законопроектом предусматривается наделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности полномочиями по разработке и утверждению производных НПА, детализирующих особенности и специфику проведения работ на опасных производственных объектах, что значительно повысит уровень промышленной безопасности.

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«В частности, предлагается утвердить инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, сосудов, работающих под давлением с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации», — проинформировал Атамкулов.

Также глава МИИР сообщил, что для установления единого порядка проведения расследований аварий и инцидентов на опасном производственном объекте предлагается детализировать полномочия комиссии по расследованию аварии и инцидента, порядок их создания, оформления результатов и действия организаций после проведения расследований.

«Законопроект также направлен на снижение коррупционных рисков при осуществлении государственного надзора в области промышленной безопасности и устранения правовых пробелов и коллизий», — отметил он.

По словам министра, законопроект нацелен на совершенствование норм законодательства в области промышленной безопасности, повышение эффективности осуществления государственного надзора на опасных объектах, упорядочение деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности, и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ.

«В случае принятия законопроекта предполагаются следующие положительные правовые и социально-экономические последствия: повышение уровня защищенности граждан от вредного воздействия опасных производственных факторов; снижение уровня травматизма на опасных производственных объектах; снижение вероятности причинения вреда третьим лицам в результате аварии», — резюмировал Атамкулов.

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