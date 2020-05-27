Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Состав воды в Есиле в Нур-Султане анализируют после сообщений о необычном поведении рыб, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с информацией, опубликованной в СМИ, о необычном поведении рыб в реке Есиль в Нур-Султане 26 мая сотрудники мспытательной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды департамента экологического мониторинга по Нур-Султана РГП «Казгидромет» министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК провели внеплановый отбор проб воды на следующих точках: 1 точка – под автодорожным мостом «Караоткел»; 2 точка – 0,5 км выше автодорожного моста «Караоткел»; 3 точка – 0,5 км ниже автодорожного моста «Караоткел», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как пояснили в «Казгидромете», анализ качества поверхностной воды проводится по 42 физико-химическим показателям, в том числе главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы.

«По данным анализа первого дня температура воды отмечена в пределах 23,7-24,2 градусов Цельсия, водородный показатель 8,70-8,75, концентрация растворенного в воде кислорода в норме и находится в диапазоне 9,30-11,8 мг/кубических дм, цветность – 25-30 градусов, прозрачность – 25 см, запах – 0 баллов, несвойственного природной воде запаха не обнаружено. 27 мая 2020 года будет опубликована дополнительная информация о результатах анализов по остальным показателям. А также 31 мая 2020 года будут представлены результаты анализа «биохимическое потребление кислорода (5)», который выполняется пять суток», — сказано в сообщении.

Ранее появилось видео, на котором видны рыбы, плавающие на поверхности воды в Есиле. Авторы ролики посчитали, что рыбам не хватает кислорода.