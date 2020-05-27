Благодаря соглашению ОПЕК+ не пришлось останавливать добычу на месторождениях – Ногаев

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Благодаря соглашению ОПЕК+ не пришлось останавливать добычу на месторождениях, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«Участие в соглашении ОПЕК+ направлено на восстановление баланса спроса и предложения, восстановление цен на нефть. Во избежание риска затоваривания нефти в нефтехранилищах министерством энергетики было принято решение ограничить добычу на средних, крупных и гигантских месторождениях. Было предусмотрено справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для всех видов месторождений. В случае, если бы мы не сократили добычу нефти, это могло бы привести к затовариванию нефтехранилищ уже во II квартале 2020 года, к шоковой остановке добычи на некоторых месторождениях. Благодаря участию в сделке, все игроки рынка пришли к контролируемому и плавному сокращению добычи нефти. Мы провели сокращение максимально безболезненно, избежав полной остановки добычи на некоторых месторождениях», — сказал Ногаев на отчетной встрече с населением в среду.

По его словам, в мае-июне страны-участники соглашения ОПЕК+ планируют сократить суммарную добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

«Казахстан принял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. Среднесуточная добыча нефти (без конденсата) в Казахстане на 25 мая составляет 177,8 тыс. тонн нефти, что говорит об исполнении обязательств сделки ОПЕК+», — отметил Ногаев.

Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки на два месяца, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.