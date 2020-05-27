Исключить из госзакупок иностранных поставщиков из стран ЕАЭС предложили в мажилисе

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Исключить из национального режима государственных закупок иностранных поставщиков, в том числе и из стран ЕАЭС, предложили депутаты фракции «Ак жол».

«В 2015 году в закон РК «О государственных закупках» было введено понятие национального режима, предусматривающего допуск иностранного бизнеса стран ЕАЭС к участию в государственных закупках на равных условиях с казахстанскими предпринимателями. В том же 2015 году было закреплено право правительства устанавливать в исключительных случаях изъятие из национального режима на срок не более двух лет. В 2018 году в указанном законе произведена конкретизация «исключительных случаев» и определено, что изъятие осуществляется в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей. В этой связи депутатская фракция «Ак жол», исходя из политики национального протекционизма, считает необходимым, на период посткризисного восстановления экономики (…) рассмотреть возможность исключения из национального режима госзакупок иностранных поставщиков, в том числе и из стран ЕАЭС», — озвучил депутатский запрос Ерлан Барлыбаев в среду на пленарном заседании мажилиса.

Мажилисмен отметил, что объемы госзакупок и рынка квазигоссектора и недропользователей составляют около Т14 трлн.

«Для тысяч отечественных предпринимателей этот гигантский рынок мог бы стать в нынешних кризисных условиях реальным «спасательным кругом», если его развернуть лицом к национальным интересам. А дальнейшее затягивание с ведением защитных мер для отечественного бизнеса в этой сфере, напротив, лишает казахстанские предприятия столь необходимой поддержки», — считают акжоловцы.

По мнению авторов запроса к премьер-министру РК Аскару Мамину, составной частью данной работы должны стать и переговоры с крупными иностранными недропользователями, на которых приходится большая часть этого рынка.

«Парадоксально, но вместе с тем показательно, что в сырьевых регионах доля МСБ в среднем в два раза ниже общереспубликанского уровня. Это говорит о том, что абсолютную массу выручки, заработанной на эксплуатации природных ресурсов Казахстана, иностранные инвесторы тратят за рубежом, в том числе, закупая товары и материалы, производимые внутри нашей страны. Между тем, именно на этих потенциальных заказчиков должны ориентироваться прорывные проекты обрабатывающей индустрии, для доступного финансирования которых президент (РК Касым-Жомарт Токаев – КазТАГ) предложил фонд развития промышленности. По нашему убеждению, именно сырьевые гиганты, добывающие казахстанские природные ресурсы, должны стать первоочередными и долгосрочными потребителями проектов этого фонда, в том числе по принципу оффтейк-контрактов (договоров о покупке будущей продукции – КазТАГ)», — считают депутаты-акжоловцы.

В связи с чем мажилисмены предлагают главе кабмина обязать субъекты квазигосударственного сектора и крупных иностранных недропользователей отдавать приоритет отечественной продукции.

«Считаем необходимым отметить, что практически все страны в нынешней ситуации принимают аналогичные решения. И Казахстан, накануне тридцатилетия Независимости, вправе ставить такие требования и рассчитывать на уважение иностранных партнеров к своим национальным интересам», — заключили они.