Алматы. 27 мая. КазТАГ- Махамбет Абжан. Детских лагерей в Алматы в этом году не будет, сообщил аким города Бахытжан Сагинтаев.

«Отдых детей в летний период. Мы отказались, в этом году лагерей не будет. Прошлый год – мы столько жалоб получили от родителей на работу этих лагерей, которые расположены за пределами города. Они все частные. Мы проводим конкурса, естественно, кто меньше предложил ценовую услугу, тот и выигрывает. И, естественно, когда они в такое простое время нам столько проблем создавали, и родители жаловались, и дети отдыхали не в тех условиях, мы не стали рисковать и решили отказаться, потому что еще не факт, что они будут соблюдать все требования», — сообщил Сагинтаев в среду на брифинге.

Аким считает, что лучше, чтоб дети в этом году были дома рядом с родителями.