Казахстан серьезно отстает от развитых стран по уровню знаний учащихся – Токаев

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан серьезно отстает от развитых стран по уровню знаний учащихся, сообщает пресс-служба Акорды.

«Казахстан серьезно отстает от развитых стран по результатам международной оценки уровня знаний наших учащихся. Можно привести множество объяснений подобного отставания. Но основная причина в недостаточности выделяемых на образование средств, а также в отсутствии системности и продуманности реформ в этой исключительно важной сфере», — сказал Токаев в среду на заседании национального совета общественного доверия (НСОД).

По сути дела, пояснил он, «образование – это важнейшая отрасль экономики».

«Что касается недостаточности выделяемых на образование средств, то, конечно же, этому есть причины – «Көрпеге қарай көсілу қерек». Надо жить по средствам, но в среднем мы тратим на одного учащегося менее $1 тыс. в год, тогда как страны-лидеры первой десятки рейтинга PISA на одного учащегося тратят от $10 тыс. до $14 тыс. Я не случайно заострил на этом внимание. Базовым условием качества образования является школьная инфраструктура, соответствующая современным санитарным нормам и стандартам оснащенности и эргономики», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, «казахстанской школе необходимы хорошо оборудованные и небольшие по количеству учащихся классы».

«Многое уже делается. По госпрограмме образования к 2025 году планируется построить 800 новых школ более чем на 650 тыс. мест, 114 интернатов для сельских опорных школ, более 700 спортивных залов. В рамках реализации дорожной карты занятости уже в этом году запланировано строительство 80 новых, реконструкция 16, проведение ремонта 1700 объектов образования. Как вы видите, в нашей программе отсутствуют проекты так называемого «имиджевого» характера, международного масштаба. Основные средства мы направляем на развитие абсолютно прикладных отраслей, прежде всего, образования и здравоохранения», — добавил он.

Как пояснил президент, «важно, чтобы задача по инфраструктурному развитию решалась не только за счет государства, но и с помощью государственно-частного партнерства» (ГЧП), иначе, пояснил он, «с учетом нашей положительной демографической динамики, мы всегда будем в роли догоняющих».

«Все необходимые нормативные и правовые механизмы для проектов ГЧП имеются. В то же время считаю необходимым проработать вопрос повышения финансовой привлекательности инвестиций в образовательную инфраструктуру. Следует рассмотреть возможность повышения нормативов подушевого финансирования, изменения сроков, сумм и структуры затрат, возмещаемых по проектам ГЧП. При правильном подходе это обеспечит решение двух задач: инвестиции в образование и расширение сбыта для наших строительных компаний», — считает глава государства.

Следующая, по его мнению, важная задача – «сокращение разрыва между городскими и сельскими школами».

«По данным PISA, в настоящее время разрыв составляет 1,5 года. Все дети независимо от места проживания или социального статуса должны иметь доступ к качественному образованию. Надо сказать, что в целом ряде государств подобного рода тенденции, то есть разрыв в образовании между городским и сельским населением, существуют. Здесь, конечно же, ситуацию надо видеть абсолютно трезво, реалистично, но и драматизировать не стоит. Нужно принимать меры. Для сокращения разрыва предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными педагогическими кадрами», — сказал Токаев.