Искать новые таланты для госслужбы призвал Токаев

Нур-Султан. 27 мая. КзТАГ — Искать новые таланты для государственной службы призвал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В целом, я за то, чтобы ротация существовала в каждой сфере, мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых «потерянных» поколениях. Действительно образованные, профессионально подготовленные, патриотично настроенные, психически адекватные молодые люди, как и люди среднего возраста, должны ротироваться в системе государственной власти, их нужно рекрутировать в систему государственной власти, будь это парламент, правительство, акиматы и так далее», — сказал Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия в среду.

Так он призвал Агентство по делам госслужбы, также как и администрацию президента, искать новые таланты, людей профессионально подготовленных с тем, чтобы использовать их в системе госвласти.

«Сейчас мы говорим, что будем реформировать госслужбу, создавать госаппарат качественно нового уровня, и конечно нам понадобятся новые люди», — добавил глава государства.