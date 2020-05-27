Линию BRT в Алматы планируют продлить до СЭЗ ПИТ «Алатау»

Алматы. 27 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Линию скоростного автобусного сообщения (BRT) планируется продлить до границ специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий (ПИТ) «Алатау», сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«На базе СЭЗ ПИТ «Алатау» сейчас идет активная работа по созданию производственных кластеров, если это будет одобрено, необходимо будет обеспечить туда общественный транспорт, и это только в рамках BRT можно сегодня сделать», — сказал Сагинтаев на брифинге в среду, отвечая на вопрос о развитии в Алматы системы общественного транспорта.

Он подчеркнул, что по первоначальному проекту линия BRT, которая начата по улице Тимирязева, должна была пройти вниз по улице Желтоксан, потом повернуть направо и пройти по улице Толе би и выйти на Восточную объездную автодорогу (ВОАД) выше дворца спорта «Халык Арена», и там должна была быть конечная остановка.

«Сейчас ставится вопрос, если это будет одобрено, то дальше продолжено строительство, чтобы проект BRT довести до СЭЗ ПИТ «Алатау» – это, кто не знает, в сторону аэропорта», — заключил аким.