Обеспечение малообеспеченных семей продкорзинами приостановили власти Алматы

Алматы. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Работы по обеспечению малообеспеченных семей продовольственными корзинами приостановлены, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Все работы (по обеспечению социально уязвимых слоев населения – КазТАГ) сейчас приостановлены, все финансы, которые мы получили от спонсоров, полностью освоены», — сказал Сагинтаев на брифинге, отвечая на вопрос по поводу возможного продолжения раздачи продовольственных корзин, в среду.

Тем не менее, добавил он, в акимат Алматы «звонки поступают».

«Мы стараемся точечно эти вопросы решать. Но в тех объемах, в которых мы оказывали (помощь – КазТАГ) раньше, уже не будет», — уточнил аким.