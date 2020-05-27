Мажилис одобрил внедрение навигационных пломб в транзитных перевозках

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Мажилис парламента РК одобрил внедрение навигационных пломб в транзитных перевозках.

«Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» и предусматривается: введение понятий «информационная система отслеживания международных перевозок», «электронные идентификаторы (навигационные пломбы)»; наделение правительства Республики Казахстан компетенцией по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок», — сказал депутат мажилис парламента РК Нуртай Сабильянов на заседании палаты в среду.

Кроме того, он отметил, что приняты поправки, касающиеся установления требований, предъявляемых к перевозчикам при осуществлении международных автомобильных перевозок, в части использования электронных идентификаторов (навигационных пломб) и введение административной ответственности за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб).

Также законопроектом предлагается, что порядок использования электронных идентификаторов (навигационных пломб) утверждается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.