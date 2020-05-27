Мажилис принял во втором чтении поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Мажилис парламента РК принял во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса».

Как сообщил депутат мажилиса парламента РК Нуртай Сабильянов на заседании палаты в среду, мажилисом были одобрены поправки, направленные на: исключение норм об открытии новых игорных зон; размещение букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов) на территориях существующих двух игорных зон (в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области) и признание судом лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, ограниченно дееспособными по обращению близких родственников.

Кроме того, приняты поправки, касающиеся запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции и запрет на оказание услуг по осуществлению платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на территории Республики Казахстан на основании судебного акта.