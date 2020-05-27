Ситуацию с загрязнением Талгарки и гибелью рыбы изучают в Алматинской области

Алматы. 27 мая. КазТАГ – Ситуацию с загрязнением Талгарки неизвестным веществом и гибелью рыбы изучают в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«На реке Талгарке – драма. В районе поселка Космос (Алматинская область) кто-то слил в воду какую-то дрянь (местные жители грешат на фирму «Адал»). Река почернела, рыба из реки повыпрыгивала местами на берег. Уточнила. Вчера 26 мая после обеда был выброс. Передохли не только мальки, но и крупные особи», — сообщила в среду известная эко-активистка Ольга Гумирована.

Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сакен Дилдахмет сообщил корреспонденту агентства, что комитет уже проверяет ситуацию с загрязнением.

«Мы направили специалистов», — уточнил Дилдахмет.

Изучить сообщения о загрязнении пообещал и пресс-секретарь самого МЭГПР РК Нуржан Мурзабеков.