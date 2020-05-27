Вопрос остановки месторождения Тенгиз на повестке дня не стоит – МЭ РК

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Вопрос остановки месторождения Тенгиз на повестке дня не стоит, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«На сегодняшний день вопрос остановки месторождения Тенгиз на повестке дня не стоит», — сказал Ногаев на пресс-конференции по итогам отчетной встречи с населением в среду.

По его словам, на сегодняшний день основное производство на Тенгизе работает без изменений.

«Проект будущего расширения продолжается, но некритические виды работ перенесены на более поздний срок и по ситуации на сегодня демобилизовано 18,5 тыс. работников. Проводятся санитарно-профилактические работы, организована работа согласно требованиям главного санитарного врача и санитарного врача Атырауской области», — добавил Ногаев.