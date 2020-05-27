Наибольший удар по экономике Алматы нанесла сфера торговли

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Алматы. 27 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Наибольший удар по экономике Алматы нанесла сфера торговли, считает аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«У нас в структуре ВРП торговля составляет 40%. И когда в условиях карантина остались работать только продовольственные магазины и аптеки, это не могло не отразиться на общей картине. Торговля просела на 18%. Тем более, там большая доля находится в тени. Ведь почему не все базары прошли модернизацию? Потому что работать в тени интереснее», — сказал Сагинтаев на брифинге в среду.

Он полагает, что, если бы доля торговли в ВРП была бы меньше, порядка 15%, город получал бы больше налогов, и ситуация была бы не такой плачевной.

«А так по нашему анализу, мы потеряли в период карантина порядка Т100 млрд. Но Алматы рейтингован, в частности агентством Fitch как «суверенный», поэтому мы смело можем привлекать средства для покрытия наших расходов», — считает Сагинтаев.

Также градоначальник сообщил, что Алматы получит из республиканского бюджета Т64 млрд, которые недопоступят в казну из-за отмены налогообложения объектов МСБ до 1 октября текущего года.

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«Более того, мы пересмотрели бюджет, секвестировали его, отменив финансирование второстепенных мероприятий, направили высвободившиеся средства на создание рабочих мест, поддержку социальной инфраструктуры. Так что бюджет все свои обязательства выполнит», — заверил Сагинтаев.

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