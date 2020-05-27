Алматы. 27 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Наибольший удар по экономике Алматы нанесла сфера торговли, считает аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«У нас в структуре ВРП торговля составляет 40%. И когда в условиях карантина остались работать только продовольственные магазины и аптеки, это не могло не отразиться на общей картине. Торговля просела на 18%. Тем более, там большая доля находится в тени. Ведь почему не все базары прошли модернизацию? Потому что работать в тени интереснее», — сказал Сагинтаев на брифинге в среду.

Он полагает, что, если бы доля торговли в ВРП была бы меньше, порядка 15%, город получал бы больше налогов, и ситуация была бы не такой плачевной.

«А так по нашему анализу, мы потеряли в период карантина порядка Т100 млрд. Но Алматы рейтингован, в частности агентством Fitch как «суверенный», поэтому мы смело можем привлекать средства для покрытия наших расходов», — считает Сагинтаев.

Также градоначальник сообщил, что Алматы получит из республиканского бюджета Т64 млрд, которые недопоступят в казну из-за отмены налогообложения объектов МСБ до 1 октября текущего года.

«Более того, мы пересмотрели бюджет, секвестировали его, отменив финансирование второстепенных мероприятий, направили высвободившиеся средства на создание рабочих мест, поддержку социальной инфраструктуры. Так что бюджет все свои обязательства выполнит», — заверил Сагинтаев.