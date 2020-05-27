Ужесточить требования к вузам и закрыть «конторы по печатанию дипломов» потребовал Токаев

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить требования к вузам и закрыть «конторы по печатанию дипломов», сообщает пресс-служба Акорды.

«Для повышения качества образования я дал поручение ужесточить требования к вузам. Конторам, выдающим псевдодипломы, не место в нашей системе. Эту работу надо завершить решительно и в самые быстрые сроки. Мы об этом говорили с министром образования. Как бы трудно ни было, кто бы ни защищал эти так называемые «вузы», данную работу надо завершить. Эти конторы по печатанию дипломов нужно решительно закрыть», — сказал Токаев в среду на заседании национального совета общественного доверия (НСОД).

По его словам, «предстоит развивать двудипломные программы, различные формы внешней и внутренней академической мобильности студентов и профессорско- преподавательского состава вузов».

«Следует открывать кампусы ведущих зарубежных вузов на базе казахстанских университетов. В 10 вузах должны быть созданы Центры академического превосходства. Для безопасного и комфортного проживания студентов в течение пяти лет предстоит построить не менее 90 тыс. мест в общежитиях. Очень актуальная, животрепещущая проблема – общежития», — отметил президент.

Помимо этого, по его словам, «следует обеспечить поэтапную профилизацию вузов, повышение специализации и, соответственно, качества образования».

«Важнейшим аспектом повышения качества образования должно стать внедрение и всемерное развитие культуры академической честности. Министерство обязано поддерживать и развивать вузы, которые являются членами Лиги академической честности», — сказал глава государства.