Пересмотреть механизмы финансирования промышленности РК предлагает депутат

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пересмотреть механизмы финансирования промышленности Казахстана предлагает депутат мажилиса парламента РК Айкын Конуров.

«Для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, принят план восстановления экономического роста. Он основан, прежде всего, на улучшении условий финансирования для бизнеса. Среди предложенных мер – создание фонда развития промышленности. Его задача заключается в предоставлении предприятиям обрабатывающей индустрии кредитов по сниженным ставкам не более 3%. Если обеспечить наполнение фонда, он сможет предоставлять льготные займы определенному количеству предприятий и проектов. Но все равно их число будет ограниченно, что не позволит кардинально улучшить ситуацию», — сказал Конуров, озвучивая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.

При этом он обратил внимание на «перекос в банковской сфере».

«По сути, она утратила функцию кредитования развития реального сектора экономики, избегает инвестиционных проектов в производстве. Банки ориентированы исключительно на собственное обогащение и короткие горизонты планирования – здесь и сейчас. Например, за март выдано кредитов на Т1 трлн 146 млрд. Из них сфере промышленности – менее Т157 млрд, то есть 14%. При этом долгосрочные кредиты промышленности – менее Т15 млрд. Фактически, механизм банковского кредитования долгосрочных проектов в промышленности, обновления основных фондов, модернизации отрасли просто не работает. Перепадает лишь немного на оборотный капитал», — отметил депутат.

Кроме того, мажилисмен считает, что сама промышленная отрасль является непривлекательной для финансирования, а задачи промышленного комплекса не взаимоувязаны с целями научно-технологического развития.

При этом депутат предложил разработать долгосрочную программу развития финансового сектора, приоритетом которой определить кредитование реального сектора экономики, предусмотрев систему законодательных стимулов для финансирования промышленности, а также пересмотреть систему государственной финансовой поддержки промышленного сектора, исключив распыление средств по различным программ и операторам, установив четкие индикаторы и критерии оценки эффективности финансирования.

Также он предложил ввести запрет на постоянные реорганизации институтов развития в сфере промышленности и на досрочное принятие новых программ поддержки предприятий без оценки исполнения предыдущих программ.

Вместе с тем Конуров предложил определить структуру, ответственную за всю полноту промышленной политики, включая не только производство, но и научно-технологическое развитие, инновации.