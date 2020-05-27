Оптимизировать раздутую структуру и штатную численность фонда «Даму» предложили в мажилисе

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Оптимизировать раздутую структуру и штатную численность фонда «Даму» предложил депутат мажилиса парламента РК Аманжан Жамалов.

«Настало время провести критическую оценку деятельности фонда «Даму» и реформировать его. В этой связи предлагаю оптимизировать раздутую структуру и штатную численность. (…) Для чего фонду «Даму» 371 штатный сотрудник, 20 структурных подразделений и 18 филиалов? За 2018 год административные расходы фонда «Даму» составили Т4,3 млрд, в том числе расходы на персонал – Т2,7 млрд. Несмотря на то, что в фонде работает почти три сотни человек, в 2018 году на юридические и консультационные услуги было потрачено Т49 млн», — сказал Жамалов на пленарном заседании мажилиса в среду.

Также депутат предложил максимально оцифровать процесс оказания финансовых мер поддержки.

«Все меры поддержки могут оказываться дистанционно в режиме онлайн. (…) С начала реализации программы ДКБ прошло 10 лет – за это время давно можно было бы автоматизировать весь процесс выдачи субсидий», — считает он.

Мажилисмен также предлагает расширить инструментарий финансовой поддержки бизнеса.

«Он должен включать не только банковские, но и небанковские, прямые каналы финансирования МСБ: через микрофинансовые организации, прямые инвестиции, проектное финансирование и так далее», — сказал депутат.

Он просит премьер-министра РК Аскара Мамина обратить внимание, насколько неэффективно работает система финансирования малого среднего бизнеса.

«АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», который является оператором финансовой поддержки МСБ, фактически бездействует. Основной деятельностью фонда «Даму» остается субсидирование процентной ставки за счет бюджета. За четыре месяца 2020 года фондом «Даму» через субсидии было поддержано всего 703 проекта. С 2010 года субсидии получили 15,8 тыс. проектов. На это было потрачено Т264 млрд. Какой экономический и социальных эффект от этих проектов? Этот вопрос уже многие годы остается без ответа», — задается вопросом мажилисмен.

В связи с чем Жамалов предлагает провести независимую оценку эффективности поддержанных проектов «с точки зрения отдачи и эффекта на производство, занятость, налоговые поступления и так далее».

«Вся работа фонда «Даму» заключается в том, чтобы раздавать бюджетные субсидии клиентам банков. Грубо говоря, фонд «Даму» – это просто посредник между бюджетом и банками. Банки сами отбирают проекты, сами кредитуют, а фонд «Даму» получает деньги из бюджета и перечисляет субсидии в банки. При этом за свои услуги получает оплату из бюджета по Т770 млн ежегодно», — проинформировал депутат.

По его словам, «решая даже такую банальную задачу, фонд «Даму» умудряется генерировать убытки».

«В 2018 году убыток фонда составил Т11,9 млрд», — сообщил он.

Депутат отмечает, что в то время, когда малый и средний бизнес испытывают финансовый «голод», на банковских счетах фонда «Даму» по состоянию на 1 сентября 2019 года числилось Т63,4 млрд свободной ликвидности.

Также спикер предложил отказаться от непрофильных нефинансовых мер поддержки, связанных с обучением предпринимателей.

«Данные рекомендации можно в равной степени отнести к большинству субъектов квазигосударственного сектора. Настала необходимость оптимизации расходов не только в государственном секторе, но и в квазигосударственном», — резюмировал Жамалов.