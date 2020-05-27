Предельные оптовые цены на товарный газ для регионов РК планирует сохранить минэнерго

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Предельные оптовые цены на товарный газ для регионов Казахстана планирует сохранить министерство энергетики (МЭ) РК.

«Для поддержки населения, промышленных потребителей и предпринимателей Республики Казахстан министерством энергетики РК была проведена работа по недопущению роста предельных оптовых цен на товарный газ. Было принято решение сохранить предельные оптовые цены на товарный газ для регионов на текущем уровне», — сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на отчетной встрече с населением в среду.

По его словам, утвержденные на текущем уровне предельные оптовые цены на товарный газ приведут к сдерживанию розничных цен на товарный газ для населения, малого и среднего бизнеса (МСБ), бюджетных организаций, и как мультипликативный эффект способствует сдерживанию тарифов для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), вырабатывающих тепловую энергию и производящих электрическую энергию.

«Ранее с 1 января 2019 года министерством были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от 3,8% до 17,5% в зависимости от региона, что позволило снизить конечные цены на электроэнергию и тепло практически во всех газифицированных регионах страны. Предельные оптовые цены на товарный газ на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, утвержденные министерством, были также сохранены на текущем уровне», — отметил Ногаев.