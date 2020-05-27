«Казахстан приблизился к «слышащему государству». «НСОД: чего от него ждали и тем ли он занимается?». «Часть земель Иле-Алатауского нацпарка передана в управление частной компании». «Можно ли новый Казахстан лечить старыми методами?»

Сетевой Казахстан 27 мая 2020г.

KOMMERSANT . RU . «Казахстан приблизился к «слышащему государству»» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в понедельник подписал сразу три закона — о мирных собраниях, выборах и политических партиях. Все они направлены на либерализацию общественно-политической жизни в стране и вписываются в избранный президентом Токаевым курс на построение «слышащего государства». Как заявлял ранее глава государства, в стране «на передний план выходят плюрализм мнений и альтернативные взгляды». Впрочем, правозащитники нашли в законодательных нововведениях некоторые изъяны.

CAMONITOR . KZ . «НСОД: чего от него ждали и тем ли он занимается?» — 27 мая состоится очередное заседание Национального совета общественного доверия (НСОД), который, как задумывалось, должен был стать действенным каналом связи между государством и обществом, властью и гражданами. Сегодня работа совета оценивается казахстанцами весьма неоднозначно: кто-то разочаровался в нем, кто-то продолжает возлагать на него надежды. В преддверии заседания мы решили выяснить мнения наших соотечественников, известных своей активной гражданской позицией, задав им два вопроса: Какие вопросы вы бы подняли перед президентом РК, если бы были членом НСОД? Что, по-вашему, является на данный момент самым важным для страны?

TIME . KZ . «О митингах, о партиях, о квотах» — Митинги без санкций властей, двукратное снижение минимально возможного количества членов политической партии для ее официальной регистрации, квота для женщин и молодежи в парламенте и маслихатах — эти и другие новшества предусматривают принятые на этой неделе законодательные акты.

«С деньгами — в село» — Сможет ли на этот раз родимое правительство вывести страну в когорту ведущих экспортеров сельхозпродукции? У Казахстана с его огромным потенциалом в агропромкомплексе, понятное дело, есть все возможности стать мировым продуктовым хабом, но для этого надо сначала избавиться от импортозависимости и нарастить экспорт. Такие цели ставились и соответствующие попытки предпринимались уже не раз в современной истории страны. Но, увы… На этот раз правительство планирует реализовать якорные инвестпроекты на сумму более 717 млрд тенге.

«Главное, чтобы заказчик сидел» — Почему всё чаще приговоры по громким уголовным делам противоречат здравому смыслу? На днях в одном из районных судов Алматы был оглашен приговор по делу главного специалиста управления “зеленой” экономики Асылбека ӘБІЛҚАЛЫМА. Экс-чиновник за 400 тысяч тенге пообещал выдать разрешение на вырубку трех деревьев, мешавших строительным работам. При передаче второй части суммы его задержали, но почему-то антикоррупционная служба квалифицировала его деяние как злоупотребление должностными полномочиями, а не получение взятки. В результате госслужащий получил год ограничения свободы. И вроде бы злоумышленник наказан, преступление раскрыто, деревья спасены, но осадок все-таки остался. Почему же борцы с коррупцией решили, что передача 400 тысяч — это не взятка?

IA — CENTR . RU . Ожет ШЕГИРБАЕВ – «Где грань? Имиджевые растраты или связи с общественностью в Казахстане» — Однако выделение средств на продвижение/мониторинг/улучшение информационного поля вокруг своей работы акимату и акиму столицы в принципе не нужно по ряду причин. Во-первых, в рамках поручения по сокращению излишних трат. Во-вторых, аким сам по себе должен быть весьма публичной персоной, активно выходящей на встречу к журналистам и общественности. И, в-третьих, в текущей ситуации население заинтересовано в получении как можно большего объема информации от официальных властей, и уже здесь необходима активная работа пресс-службы акимата, тот самый отклик и возможность для граждан «быть услышанными».

365 INFO . KZ . «Казахстану нужен мораторий на штрафы для тех, кто обанкротился в период ЧП» — В Алматы власти штрафуют работодателей, не плативших сотрудникам минимальную зарплату в период простоя. После завершения режима ЧП на заключительном заседании госкомиссии президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ презентовал стратегию оздоровления экономики страны. Однако карательные меры государства в адрес обанкротившегося бизнеса противоречат планам Токаева. Что социального в государстве, где упавших на колени добивают штрафными санкциями? Какие меры помогут экономике оправиться быстрее рассказал генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат МАШКЕНОВ.

ZAKON . KZ . «Часть земель Иле-Алатауского нацпарка передана в управление частной компании» — Часть земель Иле-Алатауского нацпарка передана в долгосрочное пользование частной компании – на 49 лет. В частности, в управление частникам отошли территории Большого Алматинского озера, Алма-Арасана (Аюсай), плато Асы, Иссыкского и Солдатского ущелий, Бутаковки и др. Как оказалось, тендер проходил в рамках госпрограммы развития туристской отрасли РК на 2019–2025 годы. Как следует из документа, в местах развития туризма планируется построить комплексы, смотровые площадки, кемпинги, оборудовать места для палаточных лагерей, а также парковки.

FORBES . KZ . «Готовы ли алматинцы платить за чистый воздух?» — Тему онлайн-пресс-конференции модератор Асель КАРАУЛОВА сформулировала как «Новый Экологический кодекс и его влияние на социально-экономическую сферу страны». Спикерами выступили Зулфухар ЖОЛДАСОВ, председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Айгуль СОЛОВЬЕВА, председатель правления Ассоциации экологических ассоциаций Казахстана, и Болат АКЧУЛАКОВ, генеральный директор Kazenergy. Караулова напомнила, что в 2019 был разработан проект Экологического кодекса, который в декабре получил одобрение на заседании правительства. Чем же новый кодекс лучше старого, принятого в 2007?

EXCLUSIVE . KZ . «Можно ли новый Казахстан лечить старыми методами?» — Очередное исследование команды Фонда первого президента посвящено поиску новых стимулов для экономики страны. Однако рекомендации уже до боли знакомы. Нет ответа на главный вопрос – почему они до сих пор не сработали? По мнению авторов, «в первую очередь проблемы заключаются в слабых структурных возможностях, таких как отсутствие здоровой конкурентной среды, слабой роли малых и средних предприятий в экономике и низкого уровня инновационного потенциала». При этом, Казахстану «следует незамедлительно готовиться к наступлению постиндустриального мира».

AZATTYQ — RUHY .KZ . ««КазАгро» и произвол судоисполнителей оставят без хлеба всю страну» — Тысячи работников около 40 фермерских хозяйств в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях на грани исчезновения. Без хлеба в прямом смысле их оставляют судебные исполнители. Они забирают семена, сельхозтехнику, скот, буквально все, что принадлежало прежнему владельцу этих хозяйств – группе компаний «Алиби». Организация обанкротилась, однако другие сельхозпроизводители взялись за реанимацию их пашен. Инвесторам под гарантии государства передали проблемные хозяйства, но в самый разгар посевной кампании судебные приставы отбирают жизненно важные запасы зерна и технику, тем самым оставляя сельчан на пороге нищеты. Оказалось, все имущество было в залоге, только фермерам об этом «забыли» сказать.

KURSIV . KZ . «Как казахстанский телеком пережил кризис» — От скорости интернета и инфраструктуры на протяжении действия карантина зависели все жизненно важные отрасли экономики, включая здравоохранение, социальную сферу, образование и бизнес. Вдобавок ко всему, карантинные меры вынудили людей оставаться дома, что привело к увеличению потребления услуг связи, – это дало как позитивный результат на отрасль в виде увеличения доходов, так и негативный – в виде нагрузки на сети. Во время карантина спрос на связь стала сопоставимой со спросом на предметы первой необходимости, лекарственные средства и средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

PLATON . ASIA . «Реформировать нереформируемое» — Смерть двух полицейских на блок-посту в Алматы вызвала бурный ажиотаж в Сети. Тот факт, что убийцей оказался «бывший» сотрудник, никого не удивило, а попытки руководства ДВД увильнуть от этой темы лишь раззадорили публику. Эта тема автоматически повлекла за собой периодически возрождаемый лозунг «За реформу МВД!». Однако мало кто отчетливо понимает, что стоит за этими красивыми призывами и можно ли что-то реально реформировать в нашей стране.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Массовое заражение коронавирусом на Тенгизе: как вспыхнула эпидемия» — Вспышка коронавируса зарегистрирована на крупных казахстанских месторождениях Тенгиз и Карачаганак. Эпидемия повлияла на работу предприятий и многочисленных подрядных организаций – с Тенгиза в Атырауской области эвакуировано 18,5 тысячи работников, на Карачаганаке в Западно-Казахстанской области введен жесткий карантин.

EHONEWS . KZ . «Анастасия Машнина: Если дети становятся товаром, кто может гарантировать их безопасность?» — Гражданский активист и автор нескольких петиций против принятия Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения Анастасия Машнина недавно записала и распространила несколько видеообращений против дистанционного обучения, чем привлекла внимание общественности. Она ответила на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав ряд непопулярных мер властей по внедрению обязательного вакцинирования, возможной ликвидации детских домов и внедрения ювенальной юстиции.

AZATTYQ . ORG . «Конина, икра и крайнее истощение. По следам трагедии в детском спеццентре Аягоза» — В стране, по заявлению властей, намерены провести проверки всех медико-социальных государственных учреждений после гибели в апреле четверых воспитанников Аягозского детского Центра оказания специальных социальных услуг. Сообщается, что на момент смерти они были крайне истощены. Азаттык выяснял, что известно об этом интернате и насколько исключительна в условиях Казахстана сложившаяся там ситуация?

«О чем молчат могилы? Захоронения спецкладбища у села Караой» — По официальным данным, от COVID-19 в Алматы скончались 10 человек, случаев смерти в Алматинской области не зарегистрировано. Между тем на специальном кладбище для жертв коронавируса в 50 километрах от города похоронены 32 человека. На нескольких могилах — имена людей, которые среди погибших в результате заражения коронавирусом официально не значатся. Репортер Азаттыка побывал на кладбище возле села Караой, где стал свидетелем похорон.

CARAVAN . KZ . «Слезы сайгаков дорого обходятся: почему браконьерам не должно быть пощады» — Вновь любуемся сайгачонком, который за время фотосессии уже обсох, называем его Караваном в честь нашей газеты и, пожелав счастливого пути, отпускаем. Малыш тут же убегает вдаль. Через пару метров находим еще одного чебыша, но на руки решаем уже не брать. Вдалеке в это время рогачи охраняют покой самок. В период окота на сайгаков могут напасть волки и орлы. Первым нужны обессилевшие самки, вторым – чебыши. Но гораздо большую опасность представляют для сайгаков люди. Только способов защиты от этого “хищника” звери, пережившие мамонта, пока еще не выработали. Вот и работают инспекторы в месяц окота в усиленном режиме, ведь, пока рогачи защищают малышей, кто-то должен защитить родителей.

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