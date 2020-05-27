Привлекать разработчиков плохих учебников к ответственности предложил Токаев

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ — Привлекать разработчиков плохих учебников к ответственности предложил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Наболевший вопрос – качество учебников. Вопрос поднимается регулярно, он далеко не праздный – от качества учебников зависит качество образования. Это аксиома. Поэтому требования к научно-практической экспертизе и апробации учебников следует кардинально повысить. Это приоритетная задача министерства образования. Учебники у нас очень низкого уровня. Кроме того, поручаю на законодательном уровне закрепить ответственность разработчиков за качество учебников. Подготовил плохой учебник, не «пошел он в жизнь» – разработчик данного учебника должен нести ответственность. По-другому никак нельзя», — сказал Токаев на заседании национального совета общественного доверия (НСОД) в среду.

Он отметил, что введение карантина и режима изоляции показало, что работоспособных систем дистанционного образования у нас в полном объеме пока нет.

«В будущем подобные кризисы могут повториться. Поэтому следует в ускоренном порядке урегулировать вопросы дистанционного обучения как на законодательном, так и на методологическом и организационном уровнях», — подчеркнул президент.

По его словам, одним из наиболее важных инструментов при переходе на дистанционное обучение являются электронные учебники.

«Министерство образования и науки должно подготовить план поэтапного перевода учебников на цифровой формат с закреплением прав на безвозмездное пользование ими за данным ведомством», — сказал Токаев.