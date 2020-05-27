Туркестан. 27 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Упразднить некоторые населенные пункты хотят в Туркестанской области.

«Акимат Туркестанской области постановляет и Туркестанский областной маслихат решил (…) упразднить села Аккум и Ешки кора Маякумского сельского округа Отрарского района Туркестанской области», — говорится в проекте совместного решения акимата и маслихата Туркестанской области, подготовленного областным управлением земельных отношений.

Напомним, в феврале 2005 года Сырдарья вышла из берегов и вплотную приблизилась к селам Ешки кора, Аккум, Маякум и Мирный Отрарского района. Каждые сутки вода поднималась на полметра. Во многих местах были размыты дороги, затоплены пастбища, под водой остались 94 дома. На возведение нового микрорайона в селе Маякум из республиканского бюджета было выделено Т284,9 млн. Сюда были переселены часть жителей сел Аккум, Ешки кора и Мирный.