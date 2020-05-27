Токаев связал ослабление санэпиднадзора с непоследовательными реформами и реорганизациями

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев связал ослабление санитарно-эпидемиологического надзора с непоследовательными реформами и реорганизациями, сообщает официальный интернет-ресурс по борьбе с коронавирусом в Казахстане.

«Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса, ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля», — сказал Токаев в среду на заседании национального совета общественного доверия (НСОД).

По мнению главы государства, «необходимо усилить и институционализировать санитарно-эпидемиологическую службу».