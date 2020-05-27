Зарплата медиков должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты к 2023 году – Токаев

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ — Зарплата медиков должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты к 2023 году, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Правительству поручаю с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Их зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 2023 году», — цитируют Токаева на Telegram-канале coronavirus2020.kz в среду.

Президент отметил, что пПандемия коронавируса стала большим испытанием для системы здравоохранения во всем мире.

«Это эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей стране. Этому причиной явилась низкая зарплата, низкий уровень престижа этой профессии и незащищенность прав медиков», — объяснил Токаев.