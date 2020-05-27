Торговые центры и магазины должны обеспечить безопасное расстояние между людьми

Алматы. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Администрации торговых центров и магазинов должны обеспечить безопасное расстояние между людьми, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Организация работы по соблюдению защитных мер лежит на администрации того или иного объекта. Если это торговый центр или магазин, то на администрации этих объектов», — сказал Сагинтаев на брифинге, отвечая на вопрос по поводу скопления людей в магазинах, в среду.

При этом он попросил вспомнить недавнюю историю с раздачей соцвыплаты.

«Помните, когда раздавали соцвыплату Т42,5 тыс. люди стали штурмовать банки. (Чтобы не допустить скопления людей – КазТАГ) стали разрисовывать улицы, поставили скамейки, стулья. И люди стали придерживаться социального расстояния», — отметил аким.

Точно также же магазины, привел пример градоначальник, могут запускать определенное количество людей.

«Для этого у входа должен стоять человек и все это регулировать. Зашли пять человек, стоп, остальные у входа стойте. Мы же видим по телевизору, как все это организовано на Западе. Вот точно также все должно быть и у нас», — заявил Сагинтаев.