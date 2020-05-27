Мы не можем позволить себе финансировать ненужные работы и исследования – президент РК

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ — Мы не можем позволить себе финансировать ненужные работы и исследования, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«В целом мы планомерно увеличиваем финансирование науки, к 2025 году доведем его до 1% от ВВП. При этом мы не можем позволить себе финансировать ненужные работы и исследования, которые часто никто и не читает. Должен быть жесткий спрос и конкретная социально-экономическая, производственная, техническая отдача от каждой научной работы», — сказал Токаев на заседании национального совета общественного доверия (НСОД) в среду.

По его словам, программно-целевое финансирование должно распределяться исключительно на основе национальных научно-технических задач.

«Нужно направлять усилия и ресурсы на такие области, как медико-биологические исследования, агропромышленная наука, «зеленые» технологии, искусственный интеллект, энергоэффективность. Важной задачей является прямая поддержка научных организаций, занимающихся фундаментальными исследованиями, которые должны осуществляться непрерывно, вне зависимости от результатов разовых грантовых конкурсов. Правительству следует рассмотреть возможность увеличения объема базового финансирования фундаментальной науки и исследовательских институтов», — подчеркнул президент.

Он отметил, что одним из проблемных вопросов является нехватка оборудования для исследований.

«По моему поручению в этом году открыта новая программа по материально-техническому оснащению институтов, однако она недофинансирована. Следует решить эту проблему», — сказал Токаев.

Также он отметил, что острая нехватка сильных ученых наблюдается по социальным, гуманитарным, сельскохозяйственным наукам сегодня, которую можно решить за счет привлечения ведущих зарубежных ученых для проведения совместных исследований и руководства докторантами и магистрантами, при этом пояснив, что «такая практика должна быть точечной и приносить конкретные результаты».

«Крайне важна увязка технологических площадок, крупных отечественных предприятий, компаний с ВУЗами и исследовательскими институтами. Прошу правительство и экспертов подготовить соответствующие предложения», — добавил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что «важно выстроить цифровую экосистему науки Казахстана и создать национальную научно-аналитическую систему, казахстанский индекс научного цитирования с базой отечественных ученых».

«Для повышения эффективности государственного администрирования следует определить министерство образования и науки в качестве органа, осуществляющего межотраслевую координацию. Все эти меры должны найти отражение в пакете изменений в законодательство о науке, который рассматривается в стенах парламента», — сказал Токаев.