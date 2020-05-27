В отношении гербицидов из Великобритании в ЕАЭС изменили пошлины из-за Brexit

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Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – В отношении гербицидов из Великобритании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) изменили пошлины из-за выхода (Brexit) Соединенного Королевства из состава Европейского союза (ЕС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК приняла решение дополнить перечень мест происхождения гербицидов, в отношении которых ЕАЭС применяется антидемпинговая пошлина, Великобританией. Нормы предыдущей редакции документа распространялись только на страны ЕС. Необходимость внесения изменений связана с тем, что решением коллегии ЕЭК от 29 мая 2018 года №90 антидемпинговая мера была введена для химикатов, ввозимых из стран, входящих в ЕС. На тот момент Великобритания являлась членом этого объединения. Однако 31 января 2020 года страна прекратила свое членство в Евросоюзе», — говорится в сообщении.

Согласно решению коллегии ЕЭК от 29 мая 2018 года №90, в отношении гербицидов из Евросоюза применяется антидемпинговая пошлина в размере от 27,47% до 52,23%.

«Мера установлена сроком на пять лет и не применяется для производителей гербицидов под товарными знаками BASF и Syngenta, принявших на себя ценовые обязательства», — уточнили в ЕЭК.

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