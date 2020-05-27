Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Казахстане могут вновь ужесточить карантин, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы не хотим сейчас опять ужесточать карантинные меры, остановить нашу экономику. Продолжать работать мы можем при соблюдении определенных карантинных мер. Если эти меры будут игнорироваться и рост заболеваемости будет расти, то, конечно же, придется ужесточать меры, вводить дополнительные санкции», — сказал Биртанов на брифинге в среду.

По его словам, возвращение в жесткий карантин нецелесообразно.

«Не хотелось бы этого делать. От каждого человека, от каждого гражданина зависит успех борьбы с пандемией. Поэтому еще раз хочу сказать, что помимо социального дистанцирования, помимо санитарного режима на предприятиях и общественном транспорте, очень важно соблюдать правила личной гигиены – ношение масок. Сегодня доказано, что при нынешнем уровне распространения инфекции в обществе ношение масок является эффективной мерой как для потенциальных заболевших, так и для здоровых людей», — отметил Биртанов.