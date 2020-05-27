Создать МВК по наблюдению за делом об убийстве шестилетней алматинки требуют общественники

Алматы. 27 мая КазТАГ – Владимир Радионов. На создании межведомственной комиссии (МВК) по наблюдению за делом об убийстве шестилетней алматинки Лизы Пылаевой настаивают общественники.

«Мы намерены подать ходатайство о создании межведомственной комиссии по наблюдению за делом Лизы Пылаевой, в которую должны войти представители генпрокуратуры, антикоррупционного агентства, администрации президента, чтобы сотрудники этих структур убрали сомнения, что для торможения расследования дела о гибели девочки были задействованы какие-то неправовые ресурсы. Я вижу, что есть не только неквалифицированные действия следствия, но и некоторое противодействие», — сказал председатель попечительского совета Общественного фонда #НеМолчиKZ Алмат Мухамеджанов на пресс-конференции в среду.

Его подозрения основываются на том, что дедушка Лизы Пылаевой, который присутствовал в том доме, где произошла гибель девочки, является богатым бизнесменом, также среди тех, кто находился в доме, есть человек, который занимает высокий пост в силовых структурах.

«Я буквально сегодня утром был в полиции и беседовал с новым следователем по этому делу. Не раскрывая материалы следствия, могу сказать что, по ее словам, она назначила ряд экспертиз и отправила ряд запросов и что у нее уже есть подозреваемый в убийстве», — добавил общественник.

Возвращаясь к требованию о создании межведомственной комиссии, представитель фонда подчеркнул, что в принципе за расследованием этого дела необходим общественный контроль.

«Это дело я расцениваю как социально-опасное, потому что нераскрытие подобных дел влечет рост в обществе правового нигилизма: мол, если кто-то даже в условиях повышенного внимания смог уйти от ответственности, почему я не смогу тоже совершить противоправное деяние и ответственности избежать», — полагает Мухамеджанов.

В свою очередь Алла Пылаева – бабушка погибшей девочки отметила, что, спустя больше года, в деле так и не появился конкретный подозреваемый, хотя дело возбуждено по статье 99 (убийство) УК РК.

Присутствовавшая на пресс-конференции общественный деятель Дана Орманбаева считает, что более активную позицию в деле Лизы Пылаевой должны занять детский омбудсмен Аружан Саин и совет по правам детей при партии «Нур Отан».

Закончили пресс-конференцию ее участники флэш-мобом «Я хочу знать правду о Лизе».

Как сообщалось ранее, Алла Пылаева уже обвиняла полицию в волоките дела об убийстве ее шестилетней внучки, произошедшем 12 мая 2019 года.