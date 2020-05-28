Брат «Рыжего Алмаза» приговорен к четырем годам лишения свободы в Алматы

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Алматы. 28 мая. КазТАГ – Бывший президент АО «Транстелеком» Аскар Насенов приговорен к четырем годам лишения свободы в Алматы, сообщает антикоррупционная служба.

«27 мая приговором Алмалинского районного суда Алматы президент (бывший – КазТАГ) АО «Транстелеком» Насенов осужден к четырем годам лишения свободы (с лишением права занимать материально-ответственную должность в течение трех лет) по пункту 1 части 3 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК. Насенов ранее подозревался в растрате государственных средств, путем заключения незаконного консорциального соглашения с ТОО «КТ&Т» и оплаты денежных средств в сумме Т2,1 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как стало известно ранее, Аскар Насенов (на фото слева) приходится родным братом Несипбаю Насенову (на фото справа), более известному, как казахстанский криминальный авторитет «Рыжий Алмаз». Несипбай Насенов погиб при невыясненных обстоятельствах в ДТП под Алматы в 1994 году.

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